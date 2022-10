Secondo i dati dell'ultimo bollettino del ministero della Salute sono 30.239 i nuovi casi in Italia e 32 i morti nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 175.985 e il tasso di positività è al 17,2% (-0,9%). Stabili le terapie intensive, su invece i ricoveri (+123) ( BOLLETTINO MAPPE ) "Non c'è nessun allarme, non lasciatevi prendere dal panico, soprattutto voi giovani, e viviamo la nostra vita consapevoli delle nostre forze e degli strumenti a disposizione" dice il direttore dello Spallanzani Vaia.