Sono 6.415 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute. I decessi sono 33 ( BOLLETTINO MAPPE ). L'Agenzia europea per i medicinali, l'Ema, ha dato il via libera per l'autorizzazione del vaccino bivalente Comirnaty di Pfizer-BioNTech adattato alle sottovarianti di Omicron BA.4 e BA.5 oltre al ceppo originale di Sars-Cov-2. Il vaccino, spiega l'Ema, è destinato all'uso in persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno un ciclo primario di vaccinazione contro il Covid-19. In Cina ci sono decine di milioni di persone in almeno 30 regioni e province cinesi attualmente in lockdown totale o parziale. Negli sforzi per contenere l'ondata di focolai di Covid-19, le autorità cinesi hanno fanno ricorso massiccio alla politica "zero Covid".