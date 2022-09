Si alza l'allerta per l'imminente stagione autunnale, che si preannuncia particolarmente difficile. I mesi più freddi porteranno infatti con grande probabilità ad una nuova ondata di contagi da Covid-19 e, contemporaneamente, è prossimo l'arrivo dell'influenza stagionale. Una "duplice minaccia" alla quale bisogna prepararsi e la prima arma da utilizzare è la vaccinazione che, quest'anno, potrà essere effettuata con la somministrazione contemporanea in un'unica seduta del vaccino anti-Covid e dell'antinfluenzale. Una doppia immunizzazione che gli esperti consigliano fortemente, soprattutto per la protezione delle fasce maggiormente a rischio di complicanze gravi come anziani e soggetti fragili.