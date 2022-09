Covid, Fiaso: ancora in calo i ricoveri, -23,1% in 7 giorni

Negli ospedali italiani prosegue la discesa dei ricoveri Covid , con una diminuzione del 23,1% negli ultimi 7 giorni rispetto alla settimana precedente. Si tratta del calo più alto registrato nelle ultime sei settimane. Lo hanno segnalato gli ultimi dati provenienti dagli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. L'arrivo dei vaccini bivalenti, "potrà dare ora un ulteriore contributo nella lotta al virus: occorre ripartire con vigore con la campagna vaccinale per immunocompromessi e anziani, che sono più a rischio", ha commentato il presidente di Fiaso Giovanni Migliore. ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

I dati Fiaso



Da inizio agosto continua, dunque, a ridursi la curva dei ricoveri Covid in Italia. In particolare, dal report settimanale Fiaso emerge che nell'ultima settimana a diminuire sono stati soprattutto i pazienti nei reparti ordinari, che hanno registrato un calo del 24,7%; mentre nelle terapie intensive c'è stato un incremento di 3 pazienti. "Un'oscillazione che, a fronte di numeri ormai così bassi è poco significativa nell'analisi della curva dei ricoveri", ha precisato la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, per poi sottolineare che la discesa nell'ultima settimana "riguarda in maniera pressoché equivalente sia i ricoveri Per Covid sia quelli Con Covid", il cui ricovero è stato determinato da altre patologie ma che sono risultati positivi al tampone. Al momento, infatti, stando ai dati Fiaso, la percentuale dei pazienti in ospedale per sintomatologia respiratoria è del 53%; mentre la restante parte del 47% è composta da pazienti in cura per altre patologie e trovati incidentalmente positivi al tampone pre-ricovero. "La curva dei pazienti Per Covid e Con Covid analizzata da gennaio a oggi evidenzia negli ultimi mesi una sostanziale parità tra coloro che hanno sviluppato patologie respiratorie e polmonari tipiche della malattia da Covid e coloro che hanno solo contratto l'infezione del virus Sars-Cov-2 ma necessitano di assistenza sanitaria a causa di altre malattie", ha riferito Fiaso.



Pazienti pediatrici: ricoveri in calo del 27%



Infine, analizzando quanto succede nelle classi di età pediatriche, nell'ultima settimana è stato osservato un calo del 27% dei ricoveri Covid negli ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali aderenti al network sentinella della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. A finire in ospedale continuano ad essere i bambini da 0 e 4 anni (53%).