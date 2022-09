Via libera dell'Ema ai vaccini anti-Covid adattati alla variante Omicron di quelli Pfizer-Biontech e di Moderna. Sono destinati alle persone a partire dai 12 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria contro il virus. Il ministro della Salute Speranza ha annunciato che le prime forniture dei nuovi vaccini arriveranno tra 10 giorni. Lunedì arriverà l'ok dell'Aifa mentre il via libera ai vaccini specifici contro Omicron è già arrivato anche negli Stati Uniti, dove saranno resi disponibili nei prossimi giorni. Sono 20.503 i nuovi contagi da Covid registrati nell'ultimo bollettino, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 21.817. Le vittime sono 68, in calo rispetto alle 90 di ieri. I tamponi effettuati sono 155.751. Il tasso è al 13,2%, stabile rispetto al 13% di ieri. ( MAPPE ) ( GRAFICI ) ( BOLLETTINO ).