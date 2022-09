Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi Covid segnalati sale al 14%, in aumento rispetto alle due settimane precedenti in cui era stabile 12,9%. E' quanto emerge dal Report settimanale esteso dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sulla sorveglianza epidemiologica di Sars-CoV-2 in Italia, che fa il punto anche sulle persone guarite da Covid che si sono nuovamente contagiate. Nelle ultime 24 ore si registrano in Italia 19.160 nuovi casi di Covid-19 e 91 morti. Processati in totale 158.970 tamponi per un tasso di positività che scende dal 13,2% al 12,1%. Sul fronte ospedaliero, in calo a 195 le terapie intensive (-12) mentre sono 143 in meno ricoveri per un totale di 4.819. È quanto emerge dai dati giornalieri sull'andamento della pandemia pubblicati dal ministero della Salute ( BOLLETTINO MAPPE ). "Dodici regioni sono classificate a rischio moderato, le restanti nove a rischio basso", evidenzia invece il monitoraggio settimanale della cabina di regia pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità. Nel frattempo, Novavax ha annunciato di aver ricevuto l'ok dell'Ema all'immissione in commercio condizionata estesa per la somministrazione come dose di richiamo dai 18 anni. L'Agenzia Europea dà via libera anche ai sieri adattati alla variante Omicron di Pfizer-Biontech e di Moderna: sono destinati alle persone a partire dai 12 anni che hanno ricevuto almeno l'immunizzazione primaria contro il virus.