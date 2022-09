17.668 nuovi casi in Italia e 48 morti. È quanto emerge dall'ultimo bollettino del ministero della Salute. 152.452 i tamponi effettuati e tasso di positività all'11,6% (-0,5%). In calo terapie intensive (-7) e ricoveri (-189) ( BOLLETTINO ). "Dodici regioni sono classificate a rischio moderato, le restanti nove a rischio basso", evidenzia il monitoraggio settimanale della cabina di regia pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità. Novavax ha annunciato di aver ricevuto l'ok dell'Ema all'immissione in commercio condizionata estesa per la somministrazione come dose di richiamo dai 18 anni. L'Agenzia Europea dà via libera anche ai sieri adattati alla variante Omicron di Pfizer-Biontech e di Moderna.