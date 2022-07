Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 21 luglio. LIVE

Sono 86.067 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso è al 22,6%, sostanzialmente stabile e sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 380.121 tamponi. Sono invece 410 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Pfizer e BioNTech hanno annunciato di avere completato la procedura di richiesta di approvazione all'Ema per il vaccino aggiornato contro Covid-19, bivalente perchè adattato anche alla sotto-variante Omicron BA.1