Covid, l'impatto sugli ospedali in Italia: -22% ricoveri nel 2020

Nel 2020 sono stati registrati circa 6,5 milioni di ricoveri, pari al 22% in meno rispetto al periodo pre-pandemico, con una riduzione dei ricoveri relativi ad altre patologie più marcata in corrispondenza della prima ondata: i tassi di ospedalizzazione in regime ordinario sono diminuiti del 45% in aprile e del 39% a maggio. Il calo ha riguardato soprattutto gli interventi non urgenti, con i ricoveri in regime ordinario calati del 20,1% e i day hospital del 29,4%. Sono alcuni dei dati emersi dal primo rapporto sull'impatto della pandemia sul sistema ospedaliero italiano, realizzato dall'Istat e Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali).