Numerosi casi legati alla sottovariante Ba.2.75 si sono finora registrati in una decina di Paesi, tra cui Germania, Stati Uniti, Canada e Australia, oltre alla Gran Bretagna. Finora però non si sono ancora registrati casi in Italia. “Non sappiamo se è già qui, però non è detto che Centuarus si diffonda”, il commento di Mauro Pistello, direttore dell'unità di virologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa, in un’intervista a La Nazione