Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 19 luglio. DIRETTA

L'ultimo report del ministero della Salute registra 31.204 nuovi contagi e 112 morti. Il tasso di positività è al 23%. Crescono i ricoveri (+272) e le terapie intensive (+14). ( IL BOLLETTINO COMPLETO LE MAPPE ). In aumento le vaccinazioni per le quarte dosi con il picco raggiunto venerdì scorso, 15 luglio, con oltre 56 mila somministrazioni, praticamente in un solo giorno quante quelle fatte in un'intera settimana prima della nuova ondata. Anche il giorno dopo, nonostante il sabato, gli italiani non si sono fermati, con quasi 35mila vaccinazioni, il triplo del sabato precedente quando erano state 11mila. In generale sono circa 270mila le somministrazioni effettuate in una settimana (con i dati parziali del weekend). Attesa una accelerazione anche perché il piano del Governo per questa nuova campagna vaccinale ha dato alle Regioni e Province Autonome l'obiettivo di 100mila dosi al giorno.