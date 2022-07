Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 20 luglio. LIVE

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato l'allarme prevedendo un autunno e un inverno "impegnativi" alla luce dell'impennata di casi Covid che si sta registrando in questo momento. L'agenzia ha esortato i Paesi ad "affrontare urgentemente le lacune nel monitoraggio e nella risposta alla pandemia per evitare morti prevenibili e gravi interruzioni". Sono 120.683 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 176: è il dato più alto dall'8 marzo scorso. Il tasso è al 23,2%, sostanzialmente stabile, e sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 519.284 tamponi. Sono invece 413 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Gli ingressi giornalieri sono 50. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.975. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.452.941 ( BOLLETTINO GRAFICHE ). In totale sono 20.299.013 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 170.213. In aumento le vaccinazioni per le quarte dosi con il picco raggiunto venerdì scorso, 15 luglio, con oltre 56 mila somministrazioni. Attesa una accelerazione anche perché il piano del Governo per questa nuova campagna vaccinale ha dato alle Regioni e Province Autonome l'obiettivo di 100mila dosi al giorno. Monito dell'Oms europea: prepararsi a nuove ondate, troppo tardi aspettare autunno.