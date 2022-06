Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 12 giugno. DIRETTA

Aperto il dibattito sull'utilizzo o meno delle mascherine da parte degli studenti. Il sottosegretario alla salute Andrea Costa auspica che un decreto ad hoc possa essere approvato nel prossimo Consiglio dei ministri del 15 giugno. Secondo il ministro dell'Istruzione Bianchi, a decidere è il presidente di commissione. Replica l'Associazione presidi tramite il presidente Giannelli: "A me non sembra che possa essere un presidente di commissione a decidere se la mascherina si tiene o no: o c'è una ragione sanitaria o non c'è". Pregliasco a Sky TG24: "Serve cautela" . Intanto, si mantiene pressochè stabile il numero di nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute riferiti alle ultime 24 ore sono 22.104 i contagi e 60 i morti. Sono 187.234 i tamponi processati e il tasso di positività è all'11,8%. Calano terapie intensive (-3) e ricoveri ordinari (-86) ( BOLLETTINO MAPPE ). In Cina, Shanghai torna in lockdown per un ciclo di test di massa nel weekend.