Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 19 aprile. LIVE

Nuovi contagi sotto 20mila ma sale tasso a 17,4%

Nuovi contagi sotto quota 20mila, con 18.380 casi rispetto ai 51.993 di ieri. Nelle ultime 24 ore le vittime sono 79, in calo sulle 85 registrate ieri. Sale il tasso di positivita' al 17,4% (ieri il 15%), aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in piu' rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite, e i ricoverati nei reparti ordinari sono 9.940, ovvero 182 in piu' rispetto a ieri. Questi i numeri del Covid in Italia per i giorni delle festivita' di Pasqua secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Dati che risentono pero' molto delle giornate di festa. Da rilevare infatti il crollo dei tamponi: 105.739 quelli molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore contro la quota gia' bassa di 334.224 di ieri. E solo fra due settimane si potrà stilare il bilancio di queste giornate, in termini di contagi, considerando anche il week end del 25 aprile e poi il primo maggio.