Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 19 aprile

Nelle ultime 24 ore sono stati 27.214 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 18.380 . I tamponi effettuati sono 174.098 (ieri 105.739). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 15,6% (ieri era al 17,4%). Sono 127 i morti (compresi alcuni riconteggi), 11 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 19 aprile ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 422, con 38 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 10.214 (+274). L'occupazione degli ospedali continua a rimanere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 15.758.002. Le vittime in totale sono 161.893, con 127 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 14.387.830 in totale. Sono invece 1.197.643 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 209.450.124 - di cui 89.804.639 processati con test molecolare e 119.645.485 con test antigenico rapido -, in aumento di 174.098 rispetto al 18 aprile. Le persone testate sono finora 55.944.112, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La Regione Abruzzo riporta che dal totale dei positivi di oggi sono stati eliminati 2 casi per errato inserimento esito ed 1 caso perché già registrato fuori Regione.

La Regione Campania dichiara che a seguito delle verifiche odierne, si evince che 10 decessi registrati oggi risalgono ad un periodo compreso tra il 09/04 e il 16/04 2022.

La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi comunicati nei giorni precedenti in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Sicilia dichiara che dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 117 sono relativi a giorni precedenti al 18/04/22 (di cui n. 111 del 17/04/22, n. 2 del 16/04/22, n. 2 del 15/04/22) e che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 3 IL 18/04/2022 - N. 5 IL 17/04/2022 - N. 1 IL 16/04/2022 - N. 1 IL 15/04/2022. La Regione Umbria fa presente che 2 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 64 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.