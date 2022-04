Covid, Usa: stop alle mascherine a bordo di aerei, treni e autobus

La decisione con effetto immediato

approfondimento

Subito dopo l'annuncio, come riportato anche dall’agenzia Reuters, tutti i principali vettori del settore aereo, tra cui American Airlines, United Airlines e Delta Air Lines, così come la compagnia ferroviaria nazionale Amtrak, hanno deciso di allentare questa restrizione con effetto immediato. In particolare, le principali compagnie aeree statunitensi hanno annunciato l’effetto della misura la notte scorsa, con alcuni passeggeri che hanno saputo della nuova disposizione relativa alle mascherine mentre erano già in volo.

Come si è arrivati alla decisione

Ad emettere il provvedimento è stata la giudice Kathryn Kimball Mizelle, già nominata dall’ex presidente Usa Donald Trump, che proprio nelle scorse ore ha deciso per l’abolizione dell'obbligo federale, sostenendo che i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) non abbiano fornito adeguate e sufficienti giustificazioni a sostegno dell’utilizzo del dispositivo di protezione individuale. Dopo la sentenza, la Transportation Security Administration, agenzia governativa statunitense, nata dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, che fa parte del dipartimento della Sicurezza Interna dedita al controllo degli aeroporti e al controllo sulla sicurezza dei passeggeri dei vari mezzi di trasporto negli Usa, ha diramato un comunicato per revocare l'obbligo, permettendo così alle varie compagnie di proporre la nuova misura. In un comunicato diffuso online, ad esempio, l’American Airlines ha comunque precisato che “nel mantenere l'impegno a creare un ambiente accogliente per tutti, passeggeri e dipendenti possono continuare a scegliere di indossare la mascherina”. Mentre altri vettori, tra cui la Southwest Airlines, ha incoraggiato i passeggeri ad “adottare la decisione migliore per il proprio benessere”. Anche altre compagnie minori, tra cui JetBlue, Alaska Airlines, Spirit Airlines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines e Allegiant Airlines hanno già comunicato come l’uso delle mascherine non sarà più obbligatorio.