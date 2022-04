Live in Bari, il racconto della seconda giornata. DIRETTA

È iniziata la seconda giornata di Live In Bari: l’evento di Sky TG24 è ripartito con l’intervista al rappresentante della Commissione europea in Italia, Antonio Parenti: “La visita di von der Leyen a Kiev era prima di tutto per portare la solidarietà europea a Kiev“, ha detto". Tanti i temi sul tavolo anche oggi: si è parlato dei timori per gli attacchi hacker legati alla guerra in Ucraina. Il direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Roberto Baldoni, ha suggerito di "non pagare" in caso di attacco ransomware. Spazio poi alla mobilità elettrica e sostenibile, all’impatto della guerra sull’energia e agli effetti della pandemia sui giovani.

In chiusura di questa seconda giornata si terrà un dibattito tra i governatori delle regioni Puglia (Michele Emiliano), Marche (Francesco Acquaroli) e Lombardia (Attilio Fontana). Live In si conclude alle 12.30 con il direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis insieme al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: durante i saluti finali, spazio al collegamento con Petro Poroshenko, ex presidente dell'Ucraina, ora impegnato a contrastare l'invasione russa con un proprio battaglione.

Lo speciale - Live In Bari

Per ricevere le notizie di Sky TG24