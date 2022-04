"Tra breve dovremo ricominciare a fare vaccini e dobbiamo tenere in piedi le strutture in stand-by. Senza la protezione civile sarà più difficile, ma di fatto non cambia nulla". È questo il pensiero del governatore della Puglia, Michele Emiliano, che ospite all'evento di Sky TG24 Live In Bari ha parlato di cosa cambierà a livello Covid-19 con la fine dello stato di emergenza durante un panel con il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e quello delle Marche, Francesco Acquaroli (LIVE IN BARI, LA DIRETTA - IL PROGRAMMA E GLI OSPITI - IL TEATRO DI LIVE IN ). "Io voglio solo aggiungere che non è finito tutto e noi dobbiamo continuare a stare attenti. Bisogna individuare regole minime dalle quali non derogare mai, come mascherina al coperto. Temo che dovremo portarcela avanti finché il virus non sarà sconfitto", ha ribattuto Fontana. Anche Acquaroli ha invitato alla cautela: "Già abbiamo visto nelle stagioni primaverili un abbassamento del numero dei contagi, ma quello che la pandemia ci lascia è una visione drammatica . Noi abbiamo un numero enorme di ruoli da ricoprire e servizi da garantire. Il Pnrr ci dà un'opportunità, ma noi abbiamo la necessità di andare a creare una risposta efficace a questo gap di personale che rischia di lasciare in grave difficoltà i sistemi regionali".

Il problema legato alla spesa dei fondi

Durante il panel si è parlato anche delle difficoltà che alcune Regioni meridionali hanno nello spendere i soldi che ricevono. Il governatore della Puglia ha detto che questo non è un problema che riguarda la sua Regione e ha parlato, più in generale, della necessità di riequilibrare il meccanismo delle risorse in modo con il livello assistenziali delle prestazioni. Poi però ha fatto una precisazione. "Se il sud non spende, non è che il fratello ricco [il Nord] se li riporta a casa. Non funziona così. Al massimo la Puglia andrà ad aiutare la Campania, la Sicilia ma non è che rimandiamo indietro i soldi".

Opportunità e problemi del Pnrr

Durante il panel, il governatore delle Marche ha detto che non bisogna esacerbare la competitività tra i vari territori e che ognuno di questi ha necessità diverse, motivo per cui "se c'è una priorità, non può essere una difficoltà burocratica a ostacolarla". Secondo Acquaroli, il Pnrr deve servire a costruire un'Italia migliore e a migliorare il livello dei servizi. Una visione condivisa anche dal governatore della Lombardia, che ha però lamentato il raggio d'azione limitato degli enti locali. "In Lombardia arriveranno 9 miliardi di euro, noi gestiremo solo sanità e housing sociale (meno di 2 miliardi)", ha detto, aggiungendo che, secondo lui, bisogna valutare "se con nuove emergenze, non valga la pena riscrivere il Pnrr".