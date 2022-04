Live In Bari, Parisi sul Covid: "Mantenere alta l'attenzione"

Il premio Nobel per la Fisica, l'immunologa Antonella Viola e lo psicotrapeuta dell'età evolutiva Alberto Pellai, ospiti all'evento di Sky TG24, hanno parlato di come la pandemia abbia rivoluzionato la vita di bambini, adolescenti e giovani adulti e delle soluzioni da adottare per tornare alla normalità: "Bisogna mettere un limite ai sacrifici da richiedere. Se il sacrificio della mascherina è sopportabile, non potremo invece privarli della didattica e della vita sociale" ascolta articolo Condividi

"La cosa più importante è che noi cerchiamo di tornare il più velocemente normalità. Normalità che non potrà essere immediata, per questo bisogna cercare di far tesoro delle esperienze fatte in questo periodo ed è importante che le persone mantengano l'attenzione". Così il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, ospite all'evento di Sky TG24 Live In a Bari, ha risposto a una domanda sul ritorno alla normalità dopo la pandemia di Covid-19, in particolare nel caso dei più giovani. Il coronavirus ha rivoluzionato la vita di bambini, adolescenti e giovani adulti. Del tema, insieme a Parisi, ne hanno parlato anche l'immunologa Antonella Viola e lo psicotrapeuta dell'età evolutiva Alberto Pellai.

Come i giovani possono tornare alla normalità

Riguardo al primo periodo post pandemia, sia Parisi che Viola sono concordi nel procedere a piccoli passi, mantenendo alcune precauzioni. "Certamente non dobbiamo ritornare nella situazione per cui i ragazzi escono senza precauzioni, tanto pensano che la malattia sia leggera - ha detto il premio Nobel - è estremamente importante che i giovani che hanno i sintomi del Covid, prima di incontrare altre persone facciano un test". Secondo l'immunologa, nonostante si sia cercato nei due anni della pandemia di trovare un equilibrio sulle limitazioni e il non limitare eccessivamente la vita dei giovani, a volte si è esagerato in un verso o nell'altro: "Trovare un equilibrio è difficile, ma adesso il messaggio che possiamo dare ai ragazzi è che, da un lato è vero che l'emergenza non è finita, però dobbiamo garantire che i ragazzi non vengano colpiti, bisogna mettere un limite ai sacrifici da richiedere loro. Se il sacrificio della mascherina è sopportabile, non potremo invece privarli della didattica e della vita sociale".