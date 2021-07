Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 28 luglio. LIVE

Sospensione e stop stipendio per lavoratori non vaccinati: cosa sapere

Per i lavoratori sanitari vige l'obbligo di vaccinazione come stabilito dal Dl 44/2021. Per le altre categorie le pronunce più recenti dei giudici confermano la possibilità di allontanare i dipendenti non vaccinati, con contestuale blocco della busta paga, sulla base dell'art 2087 del codice civile. Mentre in Italia prosegue il dibattito sulla previsione di una norma specifica, in Francia l'obbligo è legge.