Questa situazione si verificherebbe solo perché i vaccinati saranno numericamente di più dei non vaccinati. In valori percentuali, ossia in rapporto alla platea di vaccinati e non vaccinati, si evidenzierebbe invece come ad ammalarsi di Covid-19 e finire in ospedale siano molto più coloro che non hanno ricevuto alcuna dose rispetto a chi ha completato il ciclo vaccinale