G8 di Genova - Venti anni dopo, lo speciale Sky TG24

18 luglio 2001. Genova si sveglia preparandosi ad accogliere per tre giorni il G8 (LO SPECIALE DI SKY TG24), un vertice internazionale in cui, in quegli anni, i leader di otto dei più importanti Paesi del pianeta si riuniscono per parlare di economia. Ma quello del 2001 è un vertice diverso: nel mondo si è diffuso il movimento No Global, che chiede un'economia più equa e meno globalizzata. Alle sue manifestazioni di protesta, tenute in diversi Paesi, sempre più spesso si infiltrano i Black Bloc, gruppi internazionali che scelgono come forma di contestazione il vandalismo e la distruzione. In quei giorni il movimento No Global si è dato appuntamento a Genova, e il governo italiano ha risposto militarizzando la città, con una "zona rossa" invalicabile. Nelle proteste, inizialmente pacifiche, la temperatura sale e si verificano scontri tra manifestanti e polizia. Il 19 luglio la tensione arriva a un punto di non ritorno: un manifestante viene ucciso da un carabiniere. È solo il primo dei tragici eventi che segneranno il vertice: il giorno dopo una violenta irruzione delle forze dell'ordine alla scuola Diaz, centro logistico del Genoa Social Forum, si concluderà con 61 feriti e 93 arresti. Nei giorni successivi si scoprirà anche che molti dei manifestanti arrestati durante i tumulti, portati nella caserma di Bolzaneto, sono stati vittime di violenze fisiche e psicologiche da parte delle forze dell’ordine.