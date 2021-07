G8, Placanica: "Il mio rammarico è non aver soccorso Giuliani". VIDEO

A distanza di vent'anni, torna a parlare l'ex carabiniere che sparò due colpi di pistola uccidendo Carlo Giuliani. "Se avessi saputo subito che c'era un ragazzo a terra, gli avrei prestato soccorso. Ero lì anche come volontario della Croce Rossa. Non sono un assassino." E su quei tragici momenti, aggiunge: "Manca un pezzo di verità"

“Se avessi voluto uccidere, dalla mia pistola sarebbero “volati” almeno 15 colpi. Invece ne ho sparati solo due per difendermi, per allontanare i manifestanti e perché ho avuto paura”. A 20 anni dai tragici fatti del G8 di Genova, Mario Placanica, nell’intervista rilasciata a Ketty Riga ricorda la guerriglia urbana che il pomeriggio del 21 luglio 2001 culminò poi nella morte di Carlo Giuliani.

Oggi Placanica è un uomo di 40 anni, segnato profondamente da quel terribile evento: esonerato dall’Arma dei Carabinieri, nel processo che lo vedeva indagato per omicidio è stato prosciolto per legittima difesa e uso legittimo delle armi. “Il mio più grande rammarico – aggiunge - è non aver saputo subito cosa fosse successo".

"Altrimenti mi sarei messo il casco, sarei sceso dal Defender e avrei prestato soccorso a Carlo Giuliani: io ero lì non solo con la pistola, ma anche come volontario della Croce Rossa e avrei potuto fare qualcosa”. Poi rivolgendosi ai genitori del ragazzo morto dice: “starò sempre dalla loro parte, comprendo il loro dolore, ma io non sono un assassino”.