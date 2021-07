G8 di Genova, la contro-manifestazione a Catanzaro con Mario Placanica

Nel capoluogo calabrese, a vent'anni dall'accaduto, è stato organizzato un evento per denunciare "l'odissea delle vittime in divisa", mentre a Genova si tengono varie iniziative in memoria del manifestante morto il 20 luglio 2001 in piazza Alimonda

Una contro-manifestazione per denunciare "l'odissea delle vittime in divisa". È l'iniziativa promossa a Catanzaro dalla Federazione Sindacale di Polizia insieme al Nuovo Sindacato Carabinieri, con la presenza di Mario Placanica, il carabiniere che da un Defender assaltato dai manifestanti sparò il colpo che uccise Giuliani ( LO SPECIALE - IL LONGFORM - L'INTERVISTA AL PADRE DI GIULIANI - L'INTERVISTA A PLACANICA ).

La contro-manifestazione a Catanzaro

Mentre a Genova si tengono iniziative in memoria del manifestante morto in piazza Alimonda, nel capoluogo calabrese - in cui vive Placanica - è stato organizzato per il 19 luglio il convegno nazionale sul tema delle "vittime predestinate degli atti dovuti e delle gogne mediatiche e giudiziarie". Oltre all'intervento dell'ex carabiniere, presenti alla contro-manifestazione anche alcuni esponenti politici come il capogruppo di Forza Italia alla Camera e candidato alla presidenza della Regione, Roberto Occhiuto, la deputata di fratelli d'Italia Wanda Ferro e il presidente della Regione Nino Spirlì (L'INTERVISTA ALL'EX SINDACO DI GENOVA - VIA TOLEMAIDE, DOVE TUTTO INIZIÒ - NO-GLOBAL, METAMORFOSI DI UN MOVIMENTO).