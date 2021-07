Vent'anni dal G8 di Genova, le iniziative di Amnesty e associazioni

Cinque giorni per ricordare, ma anche per riflettere. In occasione del ventennale dal G8 della morte di Carlo Giuliani, dei Black Bloc e delle violenze perpetrate dalle forze dell’ordine, una trentina di associazioni e organizzazioni - tra le quali Emergency, Fridays for Future e Legambiente - coordinate da Amnesty International hanno dato vita a “Genova ’01, 20 anni dopo: un altro mondo è necessario”. Da domenica 18 a giovedì 22 luglio, dibattiti, mostre, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche saranno incentrate sul vertice mondiale dell’estate del 2001, passato alla storia più per i suoi contorni drammatici che per la riunione in sé del Gruppo degli otto Paesi. Ma ci sarà spazio anche per discutere delle nuove emergenze globali, come per esempio quella climatica.