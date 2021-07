L'ABC del G8 di Genova del 2001

A 20 anni di distanza ci sono parole entrate nell’immaginario collettivo. Partiamo da quelle per definire il perimetro entro il quale sono avvenuti i fatti di 20 anni fa Condividi:

A Genova, dal 20 al 22 luglio 2001, si riuniscono gli 8 Grandi della Terra: George W. Bush, Vladimir Putin, Tony Blair, Jacques Chirac, Gerhard Schroder, Junichiro Koizumi, Jean Chretien e Silvio Berlusconi. All’ordine del giorno del vertice del G8, la gestione economica mondiale, il commercio internazionale e il rapporto con i paesi in via di sviluppo. Negli stessi giorni, i movimenti no-global e le associazioni pacifiste danno vita a Genova a manifestazioni di dissenso per chiedere un'economia più equa e meno globalizzata: il loro slogan più famoso è “un altro mondo è possibile”. Nelle manifestazioni, inizialmente pacifiche, la tensione sale e si verificano scontri tra manifestanti e polizia che arrivano fino al punto di non ritorno: la morte di Carlo Giuliani, l’incursione alla Diaz, i fatti della caserma di Bolzaneto. A 20 anni di distanza ci sono parole entrate nell’immaginario collettivo. Partiamo da quelle per definire il perimetro entro il quale sono avvenuti i fatti di 20 anni fa (LO SPECIALE DI SKY TG24).

A come Alimonda È la piazza dove il 20 luglio 2001 alle 17.27 viene ucciso Carlo Giuliani. Aveva 23 anni. Il proiettile calibro 9 sparato dalla beretta del carabiniere Mario Placania lo colpisce in faccia. Proprio qui, sullo zigomo sinistro. È in quel momento che un’intera generazione scopre che si può morire in manifestazione.

B come Black Bloc Non si tratta di un movimento, più di singoli individui che agiscono in gruppo e sono uniti nelle intenzioni: cercare lo scontro violento con le forze dell’ordine nel corso di manifestazioni pacifiche. Si vestono di nero e la tecnica di guerriglia urbana è sempre le stessa: si infiltrano nei cortei poi, armati di spranghe, bastoni e alle volte anche molotov si dividono per compiere devastazioni. È così che hanno fatto anche al G8. Da quel momento a Genova, chiunque indossa un capo d'abbigliamento nero viene definito 'black bloc'.

C come città La città di Genova, ferita, insanguinata, assediata, blindata. È qui che si parla per la prima volta di “zona rossa”, termine diventato di uso comune in questo periodo di pandemia. Nei giorni del G8 Genova viene divisa in tre zone: quella rossa per l’appunto, interdetta, per consentire la tranquillità al vertice dei Grandi che si tiene a Palazzo Ducale. Quella gialla in cui i movimenti sono limitati e quella verde dove possono svolgersi le manifestazioni. Gli elicotteri sorvolano costantemente la città e sempre che sfiorino le teste, vengono istituiti check point, erette mura metalliche, sigillati i tombini. Viene persino vietato stendere le mutande ai balconi. Genova in quei giorni di luglio di 20 anni fa è al centro del mondo e bisogna mostrare un po’ di decoro. Il vertice tra gli 8 grandi della terra inizia ufficialmente venerdì 20 luglio. Poi è il caos: negozi saccheggiati, auto distrutte, cassonetti divelti. Cariche e manganellate che a un certo punto colpiscono indiscriminatamente chiunque si trovi sotto tiro. L’aria diventa irrespirabile a causa dei gas cs, gli occhi bruciano per i lacrimogeni, il sangue scorre sui visi, per le strade, le piazze, i gradini di una scuola.