Vent'anni dal G8 di Genova: via Tolemaide, dove tutto iniziò. VIDEO

In quella giornata così tesa e confusa, non sono loro però a subire la carica delle forze dell’ordine, ma l’unico corteo autorizzato dalla questura a sfilare, ovvero quello delle cosiddette “tute bianche”, un movimento della sinistra extraparlamentare (diventato poi “Disobbedienti”), cui partecipano anche i militanti del “Genova social forum”, considerato il fronte moderato del movimento no global: un corteo del tutto pacifico che viene spezzato in due da un carica che nessun responsabile delle forze dell’ordine ammetterà mai di aver ordinato, per cause che non sono state mai accertate: quelle persone non arriveranno mai a piazza delle Americhe, dove ci sarebbe dovuta essere una violazione simbolica della zona rossa da parte di Luca Casarini, uno dei portavoce del movimento, ma saranno costrette ad arrestarsi in via Tolemaide, diventata poi uno dei luoghi simbolo del disastro del g8 di Genova. Quella carica genera il caos ed esaspera una violenza che raggiunge il suo culmine in piazza Alimonda, con la morte di Carlo Giuliani.