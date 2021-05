4/21 ©Ansa

BOLZANO e TRENTO (province autonome) - Entrambe saranno confermate in zona gialla. Ma a Bolzano, secondo gli ultimi dati, la curva epidemica è piatta e non tende a piegarsi e si rischia di dover aspettare la fine di giugno per un possibile passaggio in zona bianca. In Trentino, invece, l’ultimo monitoraggio segnala un’incidenza di 61 casi su 100mila abitanti. Per la zona bianca servono 3 settimane consecutive sotto i 50 casi su 100mila abitanti

