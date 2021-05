Covid, ancora alto il numero di decessi giornalieri: 164 (ieri 149)

Secondo il bollettino del ministero della Salute del 20 maggio, torna a salire il numero di morti in 24 ore. Il totale delle vittime arriva a 124.810. Nell’ultimo giorno sono stati 5.741 i nuovi casi di coronavirus, su 251.037 tamponi (ieri 5.506 casi su 287.256 test). La percentuale di positivi sale al 2,3%. Per quanto riguarda gli ospedali, sono 10.383 (-635) i ricoverati con sintomi e 1.544 (-99) le persone in terapia intensiva (69 ingressi del giorno). Dall'inizio della pandemia, i casi totali sono 4.178.261