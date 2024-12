Meteo, precipitazioni su tutta Italia. Le previsioni del 13 dicembre

Forti perturbazioni colpiranno tutta Italia nella giornata di venerdì 13 dicembre. Cielo coperto e nebbie diffuse al Nord, fatta eccezione per la zona delle Alpi dove splenderà il sole. Piovaschi sparsi invece al Centro-Sud, dove le condizioni peggioreranno nel pomeriggio con l’arrivo di precipitazioni via via più diffuse, anche temporalesche sulle coste tirreniche. Piogge in arrivo anche in Campania. Queste condizioni di maltempo proseguiranno per tutto il fine settimana: sabato sarà instabile con rovesci in particolare su Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Domenica invece ultime note instabili al Sud. Dall’inizio della prossima settimana un Anticiclone porterà condizioni di bel tempo grazie anche al dominio dell’alta pressione.