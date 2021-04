Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 14 aprile

Stop precauzionale negli Stati Uniti al vaccino Johnson&Johnson per alcuni casi di reazioni avverse. L'azienda ferma le consegne in Europa. Prime dosi italiane stoccate a Pratica di Mare. Si rischiano nuovi ritardi per la campagna vaccinale. Figliuolo e Curcio saranno oggi in Val d'Aosta e Piemonte. Mattarella: "prevalga il senso di comunità, ciascuno dipende da tutti gli altri". 13 mila nuovi casi e 476 vittime. Scendono i ricoveri ordinari (-377) e le terapie intensive (-67) ( BOLLETTINO GRAFICHE )."Lecito aspettarsi delle riaperture per maggio", afferma Speranza in vista del confronto tra Governo e regioni. Allo studio via libera per ristoranti all'aperto. Oggi in Cdm il nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi per finanziare il decreto sostegni bis, con i ristori a fondo perduto per due mensilità. Slitta invece l'ok al Def.