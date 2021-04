Covid, terapie intensive: 36 ricoverati in meno, 216 nuovi ingressi

Secondo il bollettino del ministero della Salute del 14 aprile, diminuiscono i pazienti Covid in rianimazione: sono in tutto 3.490. In calo anche i ricoverati con sintomi: 26.369 (-583). Nelle ultime 24 ore sono stati 16.168 i nuovi casi di coronavirus in Italia, su 334.766 tamponi (ieri 13.447 casi su 304.990 test). Dall'inizio della pandemia, i contagiati ufficiali sono 3.809.193 e le vittime 115.557 (+469). I DATI