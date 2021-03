10/13 ©Ansa

LE MANIFESTAZIONI - Intanto sabato si è svolta una manifestazione non autorizzata di 'no mask' e 'no vax' in piazza Castello, a Torino. Un centinaio di persone si sono riunite via social nel centro del capoluogo piemontese. In 40 sono stati sanzionati. Uno è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e un agente è rimasto ferito a una mano