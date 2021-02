Varianti Covid, ecco le ultime segnalazioni in Italia

7/21 ©Fotogramma

ALTO ADIGE - Individuati altri 15 casi di variante sudafricana, rilevati in parte a Merano e negli altri Comuni già coinvolti, mentre ora si aggiungono Silandro, Tirolo e Parcines. Dopo il riscontro dei nuovi casi vengono estese anche ai tre comuni le misure restrittive già in vigore a Merano, Rifiano, Moso in Passiria, San Pancrazio, Malles, Lana, San Martino in Passiria, Caines e San Leonardo in Passiria. A partire da lunedì 1 marzo e, come negli altri paesi, fino a domenica 7 marzo, vi sarà l'obbligo di test in entrata e in uscita dai Comuni

