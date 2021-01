8/23 ©Ansa

In Trentino in 24 ore si registrano 6 decessi per Covid-19 e 13 nuovi ricoveri, di cui 2 in terapia intensiva. I contagi risultano in calo, con 59 persone risultate positive con tampone molecolare (di cui 39 di conferma del test rapido), e 134 positivi ai test antigenici. L'indice di positività, calcolata sulla base dei 2.623 tamponi molecolari e ai 1.423 antigenici effettuati, è al 4,7%. I dati sono stati comunicati in conferenza stampa dall'assessore provinciale alla sanità Stefania Segnana. Le persone in terapia intensiva sono 43, mentre i ricoverati sono 246

