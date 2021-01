7/11

Resta 'aperta' la Provincia di Bolzano, anche se si va verso la conferma della zona rossa. L'attuale regime, con negozi e bar aperti (fino alle ore 18) e scuole in presenza, è stato per il momento confermato. Come si apprende dalla giunta provinciale, "l'Iss assegna all'Alto Adige un Rt al 1,03, rispetto all'1,50 della settimana scorsa. Il numero dei pazienti in terapia intensiva é in calo (ieri erano 24, rispetto ai 30 all'inizio della settimana) ed é perciò attualmente sotto la soglia allarme"