Covid, Fontana: “La Lombardia torni arancione, dati sempre corretti”

"La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all'esame della Cabina di regia", ha affermato il presidente della Regione, Attilio Fontana. "Abbiamo sempre fornito informazioni corrette. A Roma devono smetterla di calunniare la Lombardia per coprire le proprie mancanze", ha poi aggiunto il governatore. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

L'ipotesi dei dati sbagliati inviati dalla Regione

Secondo quanto si apprende da due diverse fonti qualificate però la Lombardia sarebbe finita in zona rossa sulla base dei dati che la Regione ha inviato alla Cabina di Regia la settimana scorsa e che nelle ultime ore avrebbe rettificato. Stando a quanto emerso, i dati della scorsa settimana, una volta analizzati dall'Istituto superiore di sanità sono stati validati dalla stessa Regione, l quale, con una nota nella giornata di ieri, ha fatto sapere di aver inviato una serie di "dati aggiuntivi" per "ampliare e rafforzare i dati standard trasmessi nella settimana precedente". In base all'ultimo monitoraggio, la Lombardia ha un Rt medio a 0,82 (0,78-0,87)

La nota dei deputati lombardi della Lega

"In merito alla zona rossa in Lombardia, auspichiamo che la Cabina di Regia del Ministero della Salute si esprima celermente, ancor prima del TAR, per prendere atto dei dati forniti da Regione Lombardia – si legge in una nota dei deputati lombardi della Lega, Alberto Ribolla e Rebecca Frassini – Le attività produttive del territorio sono fortemente danneggiate e penalizzate, in particolare gli esercenti, i bar e i ristoranti, nonostante i dati dicano che siamo in presenza di numeri contenuti sia per i contagi che per l'occupazione dei letti ordinari e di terapia intensiva. Inoltre – proseguono i due deputati – a causa dello stallo del Governo Conte, ad oggi, non ci sono novità in merito al Decreto Ristori 5 che dovrebbe aiutare le attività bloccate durante questo mese di gennaio. È quindi ancor più urgente quindi fornire risposte immediate".