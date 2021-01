Covid-19, in Italia 17.533 nuovi contagi: i dati regione per regione

15/24 ©Ansa

Sono 564 i positivi al Covid rilevati in 24 ore nelle Marche nel percorso nuove diagnosi. Secondo il Servizio Sanità della Regione "sono stati testati 5.796 tamponi". Sono saliti a 600 (+10) i ricoveri per Covid in 24 ore. I pazienti in terapia intensiva sono 68 (-1), quelli in area semi intensiva 161 (-1), quelli in reparti non intensivi sono 371 (+12). I positivi in isolamento domiciliare sono saliti da 12.992 a 13.412, il totale dei ricoverati più isolati passa a 14.012. Nove i decessi in 24 ore