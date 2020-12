Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Via libera in Cina al vaccino Sinopharm

Le autorità cinesi hanno dato il via libera "condizionato" alla commercializzazione di uno dei vaccini contro il COVID-19 sviluppati nel Paese, quello di Sinopharm e della sua controllata Institute of Biological Products di Pechino. Entrambe le società hanno chiesto ieri l'autorizzazione alla National Medical Products Administration (NMPA) dopo aver riferito che l'efficacia del vaccino era del 79,34%, secondo i dati provvisori derivati dalla fase 3 degli studi clinici. Si tratta della prima approvazione ufficiale di un vaccino in Cina per uso generale e non solo in casi di emergenza.