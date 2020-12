Covid, 1,8 milioni decessi nel mondo. Negli Usa 4mila morti in 24 ore

Secondo i dati della Johns Hopkins University, il Paese più colpito restano gli Stati Uniti con oltre 341mila vittime su quasi 19,7 milioni di contagi. Rilevato in California il primo caso di variante inglese. La Germania va verso la proroga delle misure restrittive di 2 o 3 settimane, mentre l’Irlanda torna in lockdown per almeno un mese. Le autorità cinesi hanno dato il via libera "condizionato" alla commercializzazione di uno dei vaccini sviluppati nel Paese, quello di Sinopharm Condividi:

Sono più di 1,8 milioni i decessi legati al Covid-19 registrati in tutto il mondo dall'inizio della pandemia, più di 82 milioni e 700mila i casi (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University: il Paese più colpito in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con oltre 341mila morti su quasi 19,7 milioni di contagi e quasi 4mila vittime solo nelle ultime 24 ore. Seguono il Brasile (192mila, 7,56 milioni) e l'India (148mila, 10,2 milioni). Il totale dei contagi registrati nel mondo è di 82,5 milioni, con 46,6 milioni di casi guariti.

Negli Usa quasi 4mila morti in 24 ore vedi anche Coronavirus, le foto simbolo della pandemia in Italia Gli Stati Uniti hanno registrato quasi 4.000 morti per Covid-19 in 24 ore. Nella giornata di mercoledì il Paese ha riportato 3.927 decessi per un totale di 342.259, secondo i dati della Johns Hopkins. I nuovi casi di contagio giornalieri sono stati 189.671, che portano il totale a oltre 19,73 milioni. Lo Stato di New York rimane il più colpito con 37.868 morti, seguito da Texas (27.895), California (25.357), Florida (21.550) e New Jersey (19.109). Altri Stati con un elevato numero di vittime includono Illinois (17.811), Pennsylvania (15.780), Michigan (13.018), Massachusetts (12.338) e Georgia (10.846). In California primo caso della variante inglese Primo caso di variante inglese del Covid in California. Lo ha annunciato il governatore Gavin Newsom. "Solo un'ora fa, siamo stati informati che questa nuova variante, questo nuovo ceppo dal Regno Unito che è stato ovviamente identificato in altre parti del mondo ed è stato identificato ieri in Colorado, è stato rilevato qui nello stato della California", ha detto Newsom, in una conversazione in webcast con il principale epidemiologo della Casa Bianca Anthony Fauci. L'esperto ha detto che c'era da aspettarsi che il nuovo ceppo più contagioso avesse raggiunto gli Stati Uniti: "Non credo che i californiani dovrebbero considerarla una cosa strana, c'era da aspettarselo". Intanto il governatore del Colorado, il democratico Jared Polis, ha annunciato martedì che il primo caso del ceppo britannico era stato rilevato negli Stati Uniti e le autorità statali hanno assicurato che stanno indagando su un possibile secondo contagio.

Nuovo stop per Hollywood fino a metà gennaio approfondimento Coronavirus, un anno fa l’annuncio dell’inizio dell’epidemia a Wuhan Con l'aumento record dei nuovi contagi di Covid a Los Angeles, Hollywood torna a fermarsi e blocca le produzioni di film in corso, almeno fino alla metà di gennaio. Lo ha annunciato il sindacato degli attori. "La maggior parte delle produzioni resteranno in pausa fino alla seconda o alla terza settimana di gennaio, se non più a lungo", spiega una nota del sindacato Sag-Aftra. Nei giorni scorsi, le stesse autorità sanitarie della regione avevano invitato le produzioni a "sospendere il lavoro per qualche settimana. La Contea di Los Angeles è la più popolosa degli Stati Uniti con circa 10 milioni di abitanti ed è il principale focolaio della seconda ondata: dall'inizio della pandemia, vi sono stati registrati 750mila casi e circa 10mila morti. Festa di Capodanno di Trump in Florida con centinaia invitati E nonostante l'aumento della diffusione del Covid-19, il presidente uscente degli Usa Donald Trump non sembra voler rinunciare al consueto cenone di Capodanno nella sua tenuta di Mar-a-Lago, in Florida. Secondo quanto riportano i giornali americani, la festa è confermata anche se non si conosce il numero degli invitati (si ipotizza intorno ai 500) e il prezzo del biglietto (secondo le stime, costerebbe un migliaio di euro). Non si sa nemmeno se gli ospiti rispetteranno le regole anti contagio, indossando la mascherina e mantenendo le distanze di sicurezza.



In Brasile 1.224 morti nelle ultime 24 ore leggi anche Torna su Sky TG24 la serie “Pillole di Vaccino”. VIDEO Sono 1.224 i morti di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Brasile. Si tratta del numero più alto di vittime in un giorno dallo scorso 20 agosto. Dall'inizio della pandemia, i decessi ufficiali sono stati 193.940. Alto anche il numero dei contagi: 55.833, che porta il bilancio complessivo a 7.619.979. Media: Germania verso la proroga del lockdown di 2 o 3 settimane Il governo tedesco, d'intesa con i Laender, intende prorogare il lockdown in Germania ben oltre il 10 gennaio. Lo affermano diversi media tedeschi, tra cui la Bild. In particolare, il tabloid riferisce che a una riunione in videoconferenza con il capo della cancelleria Helge Braun e i governatori dei 16 Laender il piano presentato prevedrebbe una proroga delle misure di contenimento anti-Covid fino al 24 o al 31 gennaio. Per il 5 gennaio è previsto un vertice con la cancelliera Angela Merkel e i presidenti dei Laender. Tra le chiusure che verrebbero confermate quelle dei ristoranti e bar, delle istituzioni culturali, dei negozi al dettaglio (esclusi gli alimentari), degli alberghi e delle scuole. Merkel: “Grata per le persone che portano la mascherina” "Sono grata ogni volta che vedo con quanta disciplina la maggior parte delle persone indossa la mascherina e si impegna a mantenere le distanze", ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel in quello che quasi certamente sarà il suo ultimo discorso di fine anno - anticipato dai media - dato che con le elezioni del prossimo 26 settembre si conclude il suo mandato. "Un numero immenso di persone - ha detto - ha contribuito che la nostra vita potesse continuare ad andare avanti nonostante la pandemia: nei supermercati, nel trasporto merci, negli autobus e sui treni, nelle stazioni di polizia, nelle scuole e negli asili, nelle chiese e nelle redazioni". A detta di Merkel, "in tutto ciò si esprime quello che rende possibile la vita in una società aperta al prossimo e amichevole: il rispetto del prossimo, la comprensione che certe volte è necessario mettere se stessi al secondo posto, la consapevolezza del senso di comunità". "Anch'io mi farò vaccinare, quando sarà il mio turno", ha aggiunto, spiegando che la lotta alla pandemia "è la sfida politica, sociale ed economica del secolo", che necessita di "un atto di forza di dimensioni storiche".

L’Irlanda torna in lockdown per almeno un mese leggi anche Vaccino Covid, Locatelli: acquisiremo altre dosi con il meccanismo Ue L’Irlanda ritornerà a livello 5 delle restrizioni per almeno un mese, nel tentativo di fermare la diffusione dei contagi da Covid-19. Lo ha annunciato il premier, Micheal Martin. In un messaggio alla Nazione, il premier ha parlato di una situazione "estremamente seria", dicendo che il virus "si sta diffondendo a un tasso che ha superato i modelli più pessimistici a disposizione". "I numeri peggioreranno ulteriormente nei prossimi giorni - ha avvertito Martin - Dobbiamo tornare a restrizioni di livello 5 per un periodo di almeno un mese". Via libera in Cina al vaccino Sinopharm Le autorità cinesi hanno dato il via libera "condizionato" alla commercializzazione di uno dei vaccini contro il Covid-19 sviluppati nel Paese, quello di Sinopharm e della sua controllata Institute of Biological Products di Pechino. Entrambe le società hanno chiesto l'autorizzazione alla National Medical Products Administration (NMPA) dopo aver riferito che l'efficacia del vaccino era del 79,34%, secondo i dati provvisori derivati dalla fase 3 degli studi clinici. Si tratta della prima approvazione ufficiale di un vaccino in Cina per uso generale e non solo in casi di emergenza.