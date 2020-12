Torna su Sky TG24 e skytg24.it la serie “Pillole di Vaccino”

Dopo la puntata speciale del Vax Day, dal 31 dicembre al 7 gennaio andranno in onda nuovi appuntamenti con la rubrica. Un QR Code permetterà agli spettatori di accedere a contenuti speciali prodotti in sinergia con il sito del canale

Come nascono i vaccini? Come è stato possibile crearne uno per il Covid-19 in meno di un anno? Perché non dobbiamo averne paura? Sono solo alcune delle domande a cui prova a rispondere la nuova serie targata Sky TG24: “Pillole di Vaccino”. A cura di Andrea Dambrosio e Fabio Vitale, con la supervisione del vicedirettore Omar Schillaci, il protagonista è Andrea Grignolio, divulgatore scientifico che insegna Medical Humanities e Bioetica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Cinque puntate che mixano informazione e storytelling per ripercorrere la storia delle pandemie, dei vaccini e degli scienziati che li hanno scoperti, per sfatare alcune fake news, per spiegare come funzionano e per provare a superare le trappole mentali che sottendono al rifiuto o alla paura di vaccinarsi. Ma l’ancora resta agganciata all’attualità che stiamo vivendo con focus sui nuovi vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca e sulla campagna appena cominciata in Europa e in Italia.