Cashback ultime ore, rischio mini-rimborsi: coperture quasi finite

Come già anticipato da Sky TG24, i soldi stanziati per il cashback di Natale rischiano di non bastare. E se così fosse tutti i rimborsi verrebbero ricalcolati.



Cosa è il rischio dei mini-rimborsi



Il governo ha fatto sapere che al 30 dicembre mattina sono circa 5,7 milioni i cittadini che si sono iscritti al programma cashback. Non molti di più di quelli che risultavano registrati al 21 dicembre: 5,3 milioni. A crescere molto invece sono stati gli importi destinati a essere rimborsati dallo Stato. A poche ore dal termine del Cashback di Natale infatti la cifra complessiva da rimborsare tra chi aveva già raggiunto le 10 transazioni con carte o app (numero minimo per avere il rimborso) era di circa 157 milioni di euro di cashback. Mentre quella di chi era ancora sotto la soglia dei 10 pagamenti aveva totalizzato poco più di 40 milioni.

Così in totale a fine anno i rimborsi potrebbero superare i 200 milioni di euro, e crescere ancora. I dati forniti dal governo infatti scontano la lentezza delle comunicazioni sulle transazioni bancarie. E va anche tenuto conto che nei giorni di zona arancione tra Natale e Capodanno le spese nei negozi potrebbero essere tornate a crescere. Oltre alla naturale corsa dell'ultimo minuto per raggiungere le 10 transazioni per chi è ancora sotto.

Il problema sono però i fondi a disposizione. Il governo ha stanziato infatti per il cashback di dicembre quasi 228 milioni di euro. E se non si rivelassero sufficienti in queste ultime ore ci perderebbero tutti: la percentuale di rimborso andrebbe infatti progressivamente abbassata (dal 10 per cento in giù) fino a poter soddisfare tutte le richieste. Così prevede il decreto istitutivo del cashback (articolo 11). Il governo ha assicurato che i fondi non mancheranno, anche se non ha spiegato come intende rispettare la promessa. Se volesse infatti anticipare parte dei soldi stanziati per il cashback ordinario sul 2021 e 2022 sarebbe necessaria una modifica del decreto.