Covid-19, in Italia 8.913 nuovi contagi: i dati regione per regione

In Puglia il 27 dicembre sono stati registrati, su 1.748 test, 221 casi positivi: 129 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 16 nella provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. Sono stati inoltre segnalati 12 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.008.542 test, 30.454 sono i pazienti guariti e 53.638 sono i casi attualmente positivi