Ponte Immacolata, previsioni meteo: alta pressione su tutta l’Italia

È in arrivo l’anticiclone dell’Immacolata sull’Italia. Dopo una fase anche piuttosto duratura di maltempo, è prevista infatti la rimonta di un campo di alta pressione che tenderà via via a consolidarsi sul bacino del Mediterraneo e sull'Europa centro-occidentale. L'ultimo vortice, in allontanamento verso la Grecia, lascerà dietro di sé una ventilazione di Maestrale (da Nord-Ovest) piuttosto tesa, specialmente al Centro-Sud, che spazzerà via le nubi. Nel corso del ponte dell’Immacolata sono previste giornate di sole su tutto il Paese, con l'unica eccezione che sarà verosimilmente rappresentata dall'estremo Sud, dove potrebbero ancora verificarsi residui rovesci destinati comunque ad esaurirsi nel corso della giornata di oggi, sabato 6 dicembre ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni per sabato 6 dicembre

Sull’Italia si profila una giornata caratterizzata da cieli variabili, con ampie schiarite alternate a nubi irregolari. Al Nord prevarranno condizioni stabili, con sole diffuso intervallato da locali addensamenti, più compatti sulle aree alpine dove non si escludono debolissime precipitazioni. Il Centro, invece, sarà segnato da una nuvolosità irregolare ma in un contesto generalmente asciutto, con maggiori sprazzi di sole lungo le regioni tirreniche. Infine, al Sud il tempo risulterà per lo più soleggiato, anche se non mancheranno passaggi nuvolosi con qualche fenomeno residuo che potrà interessare la Sicilia nord-orientale. Temperature in lieve rialzo ovunque, venti moderati dai quadranti orientali e mari in prevalenza mossi.

Le previsioni per domenica 7 dicembre

Domenica 7 dicembre l’Italia sarà interessata da un mix di nuvole, schiarite e qualche fenomeno localizzato. Al Nord il tempo risulterà più variabile, con piogge sparse sul Nordovest e neve sulle Alpi occidentali, mentre altrove prevarranno cieli nuvolosi alternati a momenti di sole. Condizioni più stabili al Centro, dove la giornata si presenterà in gran parte asciutta e con ampie schiarite, sebbene non mancheranno nubi irregolari lungo le regioni tirreniche. Al Sud, invece, continuerà a prevalere un quadro generalmente soleggiato, salvo addensamenti e piovaschi tra Calabria meridionale e Sicilia orientale. Le temperature rimarranno stazionarie, con valori invernali al Nord e più miti sulle regioni centro-meridionali, mentre i venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali.

Le previsioni per lunedì 8 dicembre

Lunedì 8 dicembre l’Italia sarà interessata da condizioni di generale stabilità atmosferica, con il dominio dell’alta pressione che garantirà una giornata per lo più asciutta e mite. Al Nord il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso, con banchi di nubi basse e locali nebbie in Val Padana e lungo la costa ligure ma senza fenomeni rilevanti. Nel Centro Italia prevarranno ampie schiarite intervallate da passaggi nuvolosi innocui sui versanti tirrenici e adriatici, in un contesto di temperature in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Al Sud e sulle Isole maggiori, invece, il tempo sarà in prevalenza soleggiato con qualche annuvolamento di passaggio sui litorali tirrenici e ionici. Temperature che potrebbero spingersi localmente fin verso i 18‑20 gradi, complici venti deboli o moderati di Maestrale e Tramontana.