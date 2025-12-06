Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Picchia, minaccia e abusa dell’ex: 51enne arrestato nel Pescarese

Cronaca
©IPA/Fotogramma

L'uomo è stato fermato per aver perseguitato, aggredito e abusato della ex compagna. Le indagini sono partite dalla denuncia della donna, che ha raccontato mesi di minacce e violenze culminati in due episodi particolarmente gravi. Nell’abitazione dell’uomo i carabinieri hanno trovato anche una pistola con matricola contraffatta, e il cugino convivente è stato arrestato per detenzione di arma clandestina

ascolta articolo

Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Penne con l’accusa di aver perseguitato e aggredito la sua ex compagna, arrivando anche ad abusare di lei. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip di Pescara. A carico dell’indagato, che ha precedenti specifici, vengono contestati atti persecutori, danneggiamento, violazione di domicilio, tentata rapina e violenza sessuale. 

Le indagini e l'arresto 


Le indagini sono partite dalla denuncia della vittima, che ha raccontato presso la stazione dei carabinieri di Catignano le violenze e le vessazioni subite negli ultimi mesi. La relazione con l’uomo si era conclusa tre mesi fa su decisione della donna, ma da quel momento era iniziata un’escalation di minacce, molestie, pressioni e appostamenti, culminata in due episodi di particolare violenza. Secondo quanto ricostruito, il primo episodio risale alla fine di ottobre 2025: mentre la donna si trovava nella propria auto, l'uomo l’avrebbe afferrata per i capelli, trascinata fuori dal veicolo, gettata a terra, per poi rompere il suo cellulare e la borsa. L'indagato avrebbe poi effettuato una manovra in retromarcia colpendo la vittima con lo sportello lato passeggero rimasto aperto. La donna era stata poi lasciata da sola sul posto e soccorsa da alcuni passanti. Il secondo episodio si sarebbe verificato nell’abitazione della vittima. L’uomo dopo aver minacciato di sfondare la porta, sarebbe entrato in casa e avrebbe intimidito la donna dicendo che avrebbe distrutto tutto se non gli avesse consegnato soldi e carta di prelievo. In quella occasione l’avrebbe costretta a un rapporto sessuale non consenziente, facendo intendere di avere un’arma.
Durante la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, i carabinieri hanno trovato una pistola Beretta con matricola contraffatta nella disponibilità del cugino convivente, che è stato arrestato in flagranza per detenzione di arma clandestina. Ora anche il 51enne si trova in carcere.

Leggi anche

Violentò 17enne su un vagone a Bologna, condannato dopo otto anni
FOTOGALLERY

©Ansa

1/20
Cronaca

Femminicidi, da Ilaria Sula a Cinzia Pinna: i casi di cronaca del 2025

Donne, madri, figlie. Spesso uccise dall'ex partner o dal compagno, per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere donna. Vicende di violenza che continuano a occupare le pagine di cronaca. Dietro ai numeri dei femminicidi ci sono volti, storie, vite distrutte: ecco chi erano alcune delle vittime

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Lo strappo tra Stati Uniti e Ue - con Trump che parla del rischio che l'Europa veda "cancellata"...

13 foto

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Picchia, minaccia e abusa dell’ex: 51enne arrestato nel Pescarese

Cronaca

L'uomo è stato fermato per aver perseguitato, aggredito e abusato della ex compagna. Le indagini...

Ponte Immacolata, previsioni meteo: alta pressione su tutta l’Italia

Cronaca

Sole e bel tempo su gran parte dell’Italia nel corso del ponte dell’8 dicembre: l’alta pressione...

Brillant sun shining in blue sky overhead in southwest Florida USA

Incidente bus Mestre, chiusa l'inchiesta: gli indagati sono sette

Cronaca

L’avviso di conclusione delle indagini attribuisce agli indagati, sette dirigenti del Comune, a...

Cronaca: i più letti