Violentò 17enne su un vagone a Bologna, condannato dopo otto anni

Violentò 17enne su un vagone a Bologna, condannato in Appello dopo otto anni dai fattiCronaca
In primo grado il marocchino Dhabi Amine, 32 anni, era stato assolto dall'accusa di aver violentato, il 3 novembre 2017, una ragazza 17enne, all'interno di un vagone di un treno in stazione a Bologna. In Appello è stato condannato a 4 anni e 2 mesi
Condannato in secondo grado dopo 8 anni per aver commesso il fatto per cui era stato in precedenza assolto. La Corte di appello ha condannato a quattro anni e due mesi il marocchino Dhabi Amine, 32 anni, accusato di aver violentato, il 3 novembre 2017, una ragazza 17enne, all'interno di un vagone di un treno in stazione a Bologna.
All'epoca dei fatti le polemiche per le parole di un prete
La Procura generale, con la pg Silvia Marzocchi, ne aveva chiesti sette, sottolineando l'assoluto stato di incapacità della vittima ad esprimere consenso. L'episodio fu al centro di dibattiti per un post di un parroco, don Lorenzo Guidotti, che criticò il comportamento della ragazza, dicendo che se l'era cercata.