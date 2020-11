Covid, contagi nelle scuole: la situazione regione per regione

5/12 ©Ansa

In Toscana, la mattina del 16 novembre hanno preso il via a Firenze, alla scuola media Calvino, i test rapidi per il Covid, previsti per alunni e studenti dalla scuola dell'infanzia fino alla prima media, resi possibili grazie all'investimento di Fondazione Cr Firenze. Sono oltre 20mila i test programmati, numero più basso rispetto ai 32mila originariamente previsti perché, a causa dell'ingresso della Toscana in zona rossa, seconda e terza media svolgono la didattica a distanza