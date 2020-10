Covid, terapie intensive al Centro-Sud "a rischio in un mese". I DATI

Alessandro Vergallo, presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, lancia l’allarme: "Se l'andamento dei casi continuerà con ritmi e numeri attuali, e senza misure di ulteriore contenimento, stimiamo che in meno di un mese le terapie intensive al Centro-Sud, soprattutto in Lazio e Campania, potranno andare in sofferenza in termini di posti letto disponibili". Ecco, regione per regione, i dati - aggiornati al 9 ottobre - dei ricoverati con sintomi e dei pazienti in terapia intensiva