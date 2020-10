13/17 ©Ansa

In Umbria, a Terni, c'è un positivo in una scuola primaria della città, mentre due altri casi sono stati segnalati nella scuola primaria del comune di San Gemini, della stessa provincia. In Abruzzo, in provincia de l'Aquila, al liceo artistico di Avezzano, c'è un altro caso positivo tra gli studenti e la classe è stata messa in isolamento