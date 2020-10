Coronavirus, De Luca: “Lockdown con 1000 casi e 200 guariti al giorno”

"Se abbiamo un incremento ogni giorno di 800 nuovi positivi chiudiamo tutto. Non drammatizzo, faccio un calcolo numerico", ha affermato il presidente della Regione Campania

"L'obiettivo è avere equilibrio tra nuovi positivi e guariti. Ma se abbiamo mille contagi e duecento guariti è lockdown", ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. "Se abbiamo un incremento ogni giorno di 800 nuovi positivi chiudiamo tutto. Non drammatizzo, faccio un calcolo numerico", ha aggiunto il governatore. (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN CAMPANIA - MAPPE E GRAFICI)